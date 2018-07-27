Kan donduran vahşet! 2 yaşındaki bebeğin kafasını kesip çöplüğe gömdüler

ŞANLIURFA’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde korkunç bir vahşet yaşandı. Hafriyatların döküldüğü boş bir alanda çocuk cesedi olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bölgede arama yaptı.

MOLOZLARIN ARASINA GÖMMÜŞLER... Yapılan aramada molozların arasındaki toprağa gömülü 2 yaşlarında bir kız çocuğunun cesedine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemede çocuğun yaklaşık 20 gün önce bölgeye gömüldüğü belirlendi.

KAFASI KOPARTILIP YANINA GÜMÜLMÜŞ... Üzerinde elbiseleri duran çocuğun kafasının ise koparıldığı ve cesedin yanına gömüldüğü öğrenildi. Hayvanlar tarafından vücuduna zarar verilen minik ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNE VE ÜVEY ANNESİ GÖZALTINA ALINDI... Polis, olayla ilgili Suriyeli anne ve üvey anneyi gözaltına aldı. Babanın ise uzun süredir kayıp olduğu belirlendi. Çocuğun nasıl öldüğü ve kimler tarafından bölgeye götürülerek gömüldüğünün araştırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.