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Kalitesiz uyku düzeni kalp hastalıklarına neden olabilir!

Kalitesiz uyku düzeni kalp hastalıklarına neden olabilir!

Sağlıklı uyku sadece beyin için değil vücuttaki her organ için oldukça önemli. Uzmanlar Uzun süreli kalitesiz uyku düzeni ve özellikle uyku apnesi gibi oksijen düşüklüğüne neden olan durumların hipertansiyon ve kalp hastalıklarına neden olabileceğini belirtiyor.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 03:00 - Güncelleme: 06-07-2018 03:00

Uyku bozuklukları dışarıdan bakıldığında ilgisiz gibi görünen birçok sorunun ve hastalığın altında yatan neden olabiliyor. Tek başına uykusuzluğun belli bir süreden sonra beyin için büyük bir stres ve yorgunluk kaynağı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Depresyon, anksiyete, öğrenme ve konsantrasyon bozuklukları başlar. Hasta uykusuzluk çekeceğim korkusu ile yattığında ise bir kısır döngüye girer ve sorun gittikçe uzar” dedi. Hastanın uyku sırasında yaşadığı uyku apnesi, periyodik bacak hareketleri, uyku davranış bozuklukları gibi durumların ise uykunun kalitesini bozduğunu anlatan Prof. Dr. Kütükçü, “Bu durum hastanın yorgun uyanmasına, gündüz uyuklamasına, bellek bozuklukları ve baş ağrısına, cinsel isteksizliğe, gece sık idrara çıkma gibi sorunlara da yol açabilir” diye konuştu.UYKU APNESİ HER KİLODA GÖRÜLEBİLİR: Yaygın kanının aksine sadece kilolu kişilerde değil zayıflarda da uyku apne sendromunun görüldüğünü belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Özellikle anatomik olarak boyun çapı geniş, çenesi küçük, bademcikleri ya da küçük dili büyük ya da son zamanlarda hızlı kilo almış kişilerde uyku apne sorunu görülebilir. Uykuda davranış bozuklukları yani parasomniler ise çocuklarda daha sık olmakla birlikte herkeste görülebilir” şeklinde konuştu.

UYKU CHECK-UP'I SORUNLARI ÇÖZEBİLİR: Uyku check-up’ı hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Öncelikle hasta bir nörolog tarafından dinleniyor ve muayene ediliyor. Hastanın uyku ile ilgili olabilecek şikayetleri göz önüne alınarak ‘polisomnografi’ denilen bir gecelik uyku incelemesine alınıyor. Hastanın uykusu klinikte özel olarak hazırlanan odada tüm gece elektrodlar yardımıyla değerlendiriliyor. Bu araştırma ile uyku sırasında hastanın varsa yaşadığı sorunlar tespit edilip tedavi sürecine başlanıyor” dedi.

SAĞLIKLI BİR UYKU İÇİN ÖNERİLER: Sağlıklı bir uyku için uyku hijyeninin önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Öncelikle uyku saatleri bir düzene oturtulmalı ve tatiller de dahil olmak üzere aynı saatlerde yatıp kalkılmalı” dedi. Uyku süresi ihtiyacının kişiden kişiye göre değiştiğini ve uzun uykucular ya da kısa uyuyanlar gibi bir ayrım olmakla birlikte en az 6-7 saatlik bir uykunun gerekli olduğunu belirten Prof. Kütükçü, sağlıklı bir uyku için şu önerilerde bulundu:

1-Yatak odası serin ve karanlık olmalı.

2-Sadece uyku geldiğinde yatağa gitmek, yatakta çalışmamak, yemek yememek ya da düşünmek için yatakta yatılmamalı.

3-Uykunuz kaçtığında hemen kalkıp daha sakinleştirici bir şeyler yapıp uykunuz gelince yatağa dönmek daha rahat uykuya dalmayı sağlar.

4-Uykudan 2-3 saat öncesinde egzersiz yapılmamalı, sigara ya da kafeinli içecekler içmemeli ve ağır yemekler yenmemeli.

5-Uykuyu en sık bozan etkenlerden biri de strestir. Bunun için gece rahatlayıcı bir aktivite sonrası uyumak ve baş edilemeyen stresli dönemlerde ise vakit kaybetmeden bir psikiyatriste görünmek önemli.

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