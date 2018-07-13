Kahire Havalimanı'nda büyük patlama

Mısır Devlet Televizyonunun yayınladığı habere göre, başkentin doğusundaki Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarındaki bir bölgeden patlama sesi geldi ve ardından da yangın çıktı.
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarında patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı belirtildi.
ÖNCE PATLAMA SONRA YANGIN
Mısır Devlet Televizyonunun yayınladığı habere göre, başkentin doğusundaki Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarındaki bir bölgeden patlama sesi geldi ve ardından da yangın çıktı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Resmi kaynaklardan, patlamanın nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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