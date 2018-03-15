  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

'Kadınlara örnek olsun' dedi tek tek anlattı

'Kadınlara örnek olsun' dedi tek tek anlattı

BOLU'da, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve hiç görüşmediği bir erkeğe 14 bin TL gönderdikten sonra dolandırıldığı anlayan Başak Y. isimli kadın, mahkemedeki ifadesinde, "Bütün kadınlara benim bu durumum örnek olsun. Kesinlikle sosyal paylaşım sitesinden erkeklere güvenmemek lazımmış" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-03-2018 21:51 - Güncelleme: 15-03-2018 21:51

Bolu'da bir kablo firmasına ait fabrikada çalışan Başak Y., sosyal paylaşım sitesi, üzerinden kendisini polis olarak tanıtan ve adının Hakan Taşkıran olduğunu söyleyen kişiyle tanıştı. Genç, kadın karşısındaki kişinin kendisine gönderdiği başkasına ait fotoğraflardan ve söylediği sözlerden etkilenerek aşık oldu. Hakan Taşkıran ismini kullanan kişi, Başak Y.den ihtiyacı olduğu gerekçesiyle farklı zamanlarda para istedi. Başak Y. de duygusal olarak bağlandığı bu kişiye toplamda 14 bin TL. gönderdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayarak, şikayetçi oldu.

Asıl isminin Aydın A. olduğu öğrenilen kişi hakkında Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Aydın A. katılmazken, Başak Y. mahkeme salonunda yerini aldı. Genç kadın mahkemede verdiği ifadede yaşadıklarını şöyle anlattı:

"YAKIŞIKLI BİRİSİYLE TANIŞTIM"

"2016 yılında sosyal paylaşım sitesinden Hakan Taşkıran isimli yakışıklı birisiyle tanıştım. Aramızda duygusal bir bağ başladı. Gönlümü de kaptırmıştım. Bana kendisinin polis olduğunu, hatta bekar olduğunu, benimle evlenmek istediğini söyledi. Benden ilk olarak telefon borcu olduğunu ve 485 TLye ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de onu kıramadım ve hemen parayı havale ettim. Duygusal bağım her geçen gün artmıştı. Sosyal medya hesabından sürekli olarak hep güzel sözler söylüyordu. Ben de onunla evlenmek istiyordum. Son olarak biraz borcu olduğunu ve hastalandığını söyleyerek benden yine para istedi.

"POLİS DE DEĞİLMİŞ"

Ben de 10 bin lira kredi çekip ona gönderdim. Bu güne kadar kendisine yaklaşık 14 bin TL para gönderdim. Çektiğim kredilerle birlikte ben de bankaya 35 bin TL borçlandım. En son olarak benim yanıma gelmesini istedim. Onu görmek istiyordum ve benden 130 TL de yol parası istedi. Onu da gönderdim. Bu son görüşmemiz oldu. Daha sonra öğrendim ki adı Hakan Taşkıran değil Aydın A.ymış. Polis de değilmiş, profilindeki fotoğraf da ona ait değilmiş. Defalarca paramı geri istedim ama hem sosyal paylaşım sitesindeki hesabını hem de cep telefonunu kapattı. Hayatım bitti. Borç batağı içerisine girdim. Kim bilir benim gibi kaç tane kadının hayatını bu şekilde mahvetti. Bütün kadınlara benim bu durumum örnek olsun. Kesinlikle sosyal paylaşım sitesinden erkeklere güvenmemek lazımmış. Beni dolandıran kişinin bir an önce yakalanmasını ve adaletin önünde hesap vermesini istiyorum."

Başak Y.nin ifadesinin ardından duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 'Kadınlara örnek olsun' dedi tek tek anlattı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro