Kadın sürücü yayaların arasına daldı: Yaralılar var!

İZMİR’in Balçova ilçesindeki bir AVM önünde meydana gelen kazada; iddialara göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, otomobilinin viteslerini karıştırdı. Bu sırada sürücü, panik yapınca aracıyla kaldırıma çıktı ve kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza sonrasında bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralı kazazedelere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

3 kazazedenin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kadın sürücü kazanın şokunu bir müddet üzerinden atamadı. Sürücüyü, çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.