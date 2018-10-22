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Kadıköy'de cezaevi firarisi 11 kişiyi bıçakladı

Kadıköy'de cezaevi firarisi 11 kişiyi bıçakladı

Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin, önüne gelen kişileri rastgele bıçaklaması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken polis şüpheliyi gözaltına aldı.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 21:48 - Güncelleme: 22-10-2018 21:48

Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin, önüne gelen kişileri rastgele bıçaklaması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Sahrayı Cedit Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir kasap dükkanına gelen Ali K. (30) aralarında husumet bulunduğu belirtilen iş yerinin çalışanlarına bıçakla saldırdı.

KENDİSİNİ DURDURMAYA ÇALIŞANLARI DA BIÇAKLADI

Çalışanları bıçaklayan Ali K, kendisini durdurmaya çalışanları da bıçaklayarak kaçtı. 

Olayda vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle Tuğba Ablak ile Mehmet Yeten ağır yaralanırken, Mehmet Emin Parlak, Ahmet Yeten, Ali Önder, Şefik Pilta, Murat Yıldız, İbrahim Yıldız, Abdullah Özer ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hafif yaralandı. 

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından, çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Ali K'yi D-100 Karayolu katılımında ayağı kırık halde yakaladı. 

Gözaltına alınan Ali K. ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 

SABIKALI CEZEVİ FİRARİSİ

Yapılan incelemede, Ali Kardaş'ın Afyon Cezaevi'nden firar ettiği; hırsızlık, yaralama, tehdit suçlarından 6 ayrı sabıkası bulunduğu tespit edildi.

Ali Kardaş, hastanede kendisiyle yapılan görüşmede polislere, kendisinin daha önce olayın başladığı kasap dükkanında çalıştığını, buradaki kişilerin kendisini uyuşturucuya alıştırdıklarını ve bundan dolayı aralarında husumet olduğunu ileri sürdü. Ali Kardaş, bu husumetten dolayı kasap dükkanındakileri bıçakladığını daha sonra kendisini durdurmaya çalışan kişileri de bıçakladığını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ali K'nin olayı gerçekleştirdiği iş yerinin sahipleriyle aralarında husumet olduğunu ve Afyon Cezaevi'nden firar ederek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • Misafir 22 Ekim 2018 23:39 bu kaçıncı cezaevi firarisi haberi kardeşim. ne oluyor cezaevlerinde. biri anlatsın bunu. bunları kaçıranlara ceza yokmu.

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