Kaç gün bedelli askerlik yapılacak? 25 yaş kriterinde 1994 doğumlular...

5 milyon kişiyi kapsaması beklenen bedelli askerlik meclis komisyonuna dün sunuldu. 1993 doğumlular da kapsama girince yaş sınırı 25 oldu. Bedelli Askerlik ücreti ise bugüne kadar ki en düşük ücret. En pahalı bedelli askerlik 2011 yılındaki 30 bin liralık bedelliydi.

Bedelli askerlikte bu kez yaş sınırı da düşük tutuldu. Daha önceki bedellilerde bu sınır 28'den başlıyordu. Bu kez 1993 doğumlulardan başlatıldı ve 25 yaş sınırı getirildi. Bu nokta en çok üzülenler şüphesiz 31 Aralık 1994 doğumlular oldu. Bedelliye gün farkı hatta saatle kaçıranlar bulunuyor.

Bedellide süre değişti: Dün ilk açıklandığında bedelli askerliğin 25 gün olacağı bildirilmişti. Teklif Meclis komisyonuna gidince sürede değişiklik oldu. 25 olan süre 28 günü çıkarıldı. 15 bin lira ödeyenler 28 gün de silah altında olacaklar.

Bu en ucuz bedelli en pahalısı 2011 : 2018 yılı bedellisi için belirlenen 15 bin liralık ücret hem lira hem de dolar bazında ele alındığında son 20 yılın en ucuzu olmasıyla önce çıkıyor. 1999 yılında 15 bin Mark olan bedelli askerlik ücreti dolar bazında 8.5 bin, 2011 yılında 30 bin liralık bedelli ücreti 16.6 bin dolar ve 2014 yılındaki 18 bin liralık tutar da 8.1 bin dolar seviyesindeydi. Bu yılki ücret ise 3 bin 100 dolara denk geliyor. Bedelli askerlik yasalarına en yüksek başvuru 2014 yılında gelmiş,başvuru oranı yüzde 33.3 olmuştu. 2018 bedelli yasasında belirlenen yaşın daha düşük olması sebebiyle rekor başvuru bekleniyor.

Bedelli ne zaman yasalaşır? : Meclis plan ve bütçe komisyonuna sunulan bedelli askerliğin önümüzdeki hafta TBMM Genel kuruluna gelmesi bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında bedelli askerliğe dair şunları söyledi: “Teklifin komisyon aşaması bu hafta biterse, gelecek hafta da TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeler nihayete erecektir. Bunu diğer kanunlarla birlikte çözme imkânı bulduk. '

Bedelli askerlik 15 bin liralık kredi : Bedelli askerlik netleşince krediler gündeme geldi. En hesaplı krediler şu an için Ziraat Bankası ve Vakıfbank, Halkbankası gibi devlet bankalarında görülüyor. İş Bankası kredile faizleri de uygun. Garanti, İNG ve Yapı Kred'de oranlar biraz daha yüksek.

Ziraat bankası 48 taksitli bedelli askerlik kredisi : Bedelli askerlik düşünenler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor. 15 bin lira 48 ay vade ile bedelli askerlik kredisi çeken bir kişi aylık 489,43 ödeme yapacak.

12 ay için Vakıfbank'tan kredi çekilirse : Vakıfbank'ta şu anda yaz kredisi kampanyası var. 15 bin liralık bedelli 48 ay geri ödemeli çekilirse aylık taksiti 499,04 TL oluyor.

İşbankası 15 bin lira bedelli kredisi : İşbankası bireysel kredilerde faiz oranı yüzde 1.77 civarında. İş bankasından 48 taksitli 15 bin lira bedelli kredisi çekenler aylık olarak 493,02 TL lira taksit ödeyecekler.

Halkbankası 15 bin lira kredi faizi : Halkbankası en hesaplı krediye veren bankalardan biri. İhtilyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.63. Halkbanktan 48 taksitli 15 bin lira bedelli kredisi çekenler aylık olarak 484,66 TL lira taksit ödeyecekler.

İNG Bank kredi faizi hesaplı olan bankalardan biri. Yüzde 1,74 faizle kredi veren İng Bankasında 15 bin lira çeken aylık 1.426 ödeyecek.

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Hazineye 2018 bedelli askerliğinden gelecek paraya bakın