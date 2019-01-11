John Bolton'dan son dakika Türkiye açıklaması! Gelecek hafta...

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ABD ve Türkiye arasındaki ordular arası görüşmenin haftaya devam edeceğini açıkladı.

Bolton ayrıca "Türkiye ile Suriye'deki durumumuzun kötüleşmesine izin vermememiz kritik önemde ...Türkiye'yle görüşmelerde her iki taraf için de kabul edilebilir bir sonuç çıkmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRK HEYETİ ABD'YE GİDİYOR: Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal B aşkanlığında bir heyet 5 Şubat'ta ABD'ye gidecek. Heyet, Amerikalı yetkililerle, ABD'nin Suriye'den çekilişinin detaylarını görüşecek.