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Japonya sanal gerçeklik tatiline çıkıyor

Japonya sanal gerçeklik tatiline çıkıyor

JAPONYA'nın başkenti Tokyo'daki bir tur firması yurtdışına çıkma imkanı olmayan müşterileri için 'sanal gerçeklik turları' düzenliyor. Müşteriler 2 saat boyunca istedikleri ülkenin istedikleri şehrinde özgürce dolaşabiliyorlar.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 01:10 - Güncelleme: 16-02-2018 01:10

JAPONYA'nın başkenti Tokyo'daki bir tur firması yurtdışına çıkma imkanı olmayan müşterileri için 'sanal gerçeklik turları' düzenliyor. Müşteriler 2 saat boyunca istedikleri ülkenin istedikleri şehrinde özgürce dolaşabiliyorlar.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki 'First Airlines' adlı bir tur firması müşterilerine 62 dolar (660 yen) karşılığında New York ve Paris gibi şehirleri ziyaret etme deneyimini yaşatıyor. 

Uçak atmosferi verilmiş özel bir mekanda birinci sınıf ve Business uçuş tipi koltuklarına kurulan müşterilere 360 derecelik VR (Sanal Gerçeklik) gözlükleri dağıtılıyor. Bu sırada hostes kıyafetleri giyen çalışanlar gerçek bir uçuş deneyimini yaşatmak için gerekenleri yapıyor.

HER ŞEY GERÇEĞİYLE BİREBİR; Kalkış öncesi kurallar hatırlatılıyor ve 'yolculara' tıpkı gerçek bir uçuştaki gibi yemek dağıtılıyor. Yolcular 2 saat boyunca yerlerinde kalkmadan Paris, Roma, New York ve Hawaii gibi şehir ve ülkeleri  VR gözlükleri ile 'ziyaret ediyor.'

ÖZELLİKLE YAŞLI JAPONLAR İLGİ GÖSTERİYOR; 2016 yılında açıldığından bu yana boş yer bulmanın zor olduğu belirtilen hizmete özellikle fiziksel zorlukları nedeniyle gerçek seyahatlere çıkamayan yaşlılar ilgi gösteriyor.

Sanal gerçeklik turuna katılan 39 yaşındaki Takaşi Sakano adlı Japon  "Gerçek seyahate hazırlanmak zor. Pahalı ve vakit alıyor" diyerek bir dahaki sefere Roma'yı 'görmek' istediğini söylüyor.

Şirket yetkilileri yakında Japonya içi rotaları da sanal gerçeklik turu hizmetine ekleyeceklerini ve sanal tur sırasında bu bölgelere özgü yemekleri ikram edeceklerini de aktardı.

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