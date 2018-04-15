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İzmir'den kahreden haber: 1 şehit!

İzmir'den kahreden haber: 1 şehit!

İZMİR’de Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığında vatani görevini yapan Kastamonulu asker, nöbet tuttuğu esnada kazara silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 19:47 - Güncelleme: 15-04-2018 19:51

İZMİR Bayraklı’da Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığında vatani görevini yapan Kastamonu’nun Şenpazar nüfusuna kayıtlı Halil İbrahim Ağ (23), nöbet tuttuğu sırada silahının yanlışlıkla ateş alması sonucu şehit düştü.

Hayatını kaybeden Halil İbrahim Ağ’ın İstanbul Sarıyer’de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde ikamet eden ailesine haber verildi. Aile sinir krizleri geçirdi.

Bekar ve öğrenci olduğu öğrenilen Halil İbrahim Ağ’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir’den İstanbul’a gönderildi.

İstanbul’da yapılan otopsinin ardından Halil İbrahim Ağ’ın Kastamonu’nun Şenpazar ilçesine gönderileceği öğrenildi. Halil İbrahim Ağ’ın memleketi Şenpazar ilçesinde Aybasan Köyünde, Salı günü toprağa verilmesi bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • İzmir Alsancak 15 Nisan 2018 20:12 Parti Siyasetine kongrelerde harcadığı zamanın onda birini ülkesi için harcasa asayiş olur, ekonomi düzelir !

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