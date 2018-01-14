İzmir'den çok acı haber! 2 kardeş yaşamını yitirdi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde boş arazide, 1,5 derinliğindeki su dolu çukura giren iki kardeş, dipteki çamura saplandı. Kurtarılıp, hastaneye kaldırılan Yusuf Tencirlioğlu (7) ile kardeşi Ali Tenciroğlu (5) yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Uzundere semtinde yaşayan Ali (5) ve ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu (8), kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat çalışmasının devam ettiği alana girdi.

İKİ METRELİK ÇUKURA DÜŞTÜ: Çamur nedeniyle kayganlaşan zeminde dolaşan çocuklar, yağmur suyuyla dolan yaklaşık iki metre derinliğindeki çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İLK MÜDAHALEYİ SAĞLIK EKİPLERİ YAPTI

Suyun tahliye edilmesinin ardından çukurdan çıkarılan çocuklara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali ve Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu arada, olay yerindeki vatandaşlar, inşaat alanında gerekli önlemlerin alınmadığını iddia ederek tepki gösterdi.