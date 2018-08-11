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İzmir'deki yakalanan 3 hırsızda şoke eden ayrıntılar

İzmir'deki yakalanan 3 hırsızda şoke eden ayrıntılar

İZMİR'in Konak ilçesinde, geçen salı günü yakalanıp tutuklanan ve biri PKK terör örgütüne üye olmaktan 7 yıl hapis cezasına hükümlü olan 3 kişinin kaldıkları evde, 120 bin TL değerinde çalıntı ziynet eşyası ele geçirildi.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 10:56 - Güncelleme: 11-08-2018 10:56

Ziynet eşyalarının, PKK terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla çalındığı tespit edildi. Yakalananlardan Abdülkadir Y.'nin, PKK terör örgütünün Mardin'deki gençlik yapılanmasının liderlerinden olduğu belirlenirken, Mehmet Şirin Y.'nin ise, hırsızlıktan sabıkaları bulunan kişileri Diyarbakır'dan İzmir'e getirdiği, burada hırsızlık yaptırtıp tekrar geri gönderdiği belirlendi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü, Kadriye Mahallesi'nde şüphelendikleri 3 kişiyi durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan şüpheliler, koşarak kaçmaya başladı. Bu sırada, bir şüpheli üzerindeki tabancayı sokağa attı. Polis, Yeşildere Mahallesi'ndeki tarihi su kemeri yakınlarında, şüphelileri yakaladı. Yapılan çalışmada, üstlerinden kimlik çıkmayan şüphelilerin, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdülkadir Y., çeşitli suçlardan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet Şirin Y. ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Vedat A. olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 hükümlü, tutuklandı.

EVDEN HAZİNE ÇIKTI: Polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin de aynı evde kaldığını tespit etti. Adreste yapılan aramada, aralarında yaklaşık 15 bin TL değerindeki bir kolye, mücevher, yüzük ve bileziklerin de bulunduğu çalıntı olduğu tespit edilen ziynet eşyaları ele geçirildi. Ele geçirilen eşyaların toplam değerinin yaklaşık 120 bin TL olduğu tespit edilirken, yaklaşık 80 bin TL'lik kısmı, belirlenen sahiplerine teslim edildi.

HIRSIZLIK İÇİN DİYARBAKIR'DAN İZMİR'E SABIKALILARI GETİRTİYORDU: Hakkında, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdülkadir Y.'nin, bölücü terör örgütü PKK'nın Mardin'deki gençlik yapılanmasının liderlerinden olduğu tespit edildi. Toplam 23 farklı suçtan, 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Şirin Y.'nin de, hırsızlık suçundan sabıkası bulunan kişileri Diyarbakır'dan İzmir'e getirdiği, burada hırsızlık yaptırdıktan sonra tekrar Diyarbakır'a gönderdiği, ildeki çok sayıda hırsızlığı planladğı belirlendi. Yakalanan 3 kişinin, terör örgütüne, hırsızlıkla finansman sağladıkları saptandı.

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Kaynak : DHA

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