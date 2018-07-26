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İzmir'de korkutan deprem! Panik var...

İzmir'de korkutan deprem! Panik var...

Saat 11.17'de merkez üssü Kuşadası açıkları olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başta İzmir olmak üzere pek çok noktada hissedilen deprem paniğe yol açtı.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 11:43 - Güncelleme: 26-07-2018 12:11

AFET ve Acil Durum Başkanlığı'na göre, saat 11.17'de merkez üssü Kuşadası açıkları olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 'Kanlı Ay Tutulması'na bir gün kala meydana gelen, başta İzmir ve çevresinde pek çok noktada hissedilen deprem sonrası panik yaşandı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde merkezi Yunanistan’ın Sisam adası olan ilk deprem sabah saat 11.00’de meydana geldi. 2.2 büyüklüğünde ve 7.4 kilometre derinliğindeki depremin ardından bu kez saat 11.17 sıralarında Kuşadası Körfezi’nde, 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Yerin 10.4 kilometre derinliğinde meydana gelen ve merkezi yine Yunanistan’ın Sisam adası olan orta şiddetteki deprem, Kuşadası’nın yanı sıra Seferihisar, Selçuk ve Menderes ilçeleri ve mahallelerinde dehissedildi. İlk belirlemelere göre her iki deprem de herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.

İşte depremle ilgili resmi bilgiler...

Yer: SISAM ADASI

Tarih: 26.07.2018 / Saat: 11:17:50

Büyüklük: 4.6 / Derinlik: 10.2 Km

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • eren 26 Temmuz 2018 12:36 Ay'la mayla alakası yok,Anadolu kıta yapısı olarak daha çok genç ve hala oluşumu devam ediyor.Bu Depremler normal.

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