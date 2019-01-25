İzmir'de korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu?

İzmir'in Menemen ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 20 saniye süren sarsıntı tüm İzmir'de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İzmir'in Menemen ilçesinde saat 23.20 sularında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilçede hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

23.20 saatinde gerçekleşen depremin merkez üssünün İzmir'in Menemen ilçesi olduğu ve4.3 şiddetinde gerçekleştiği bilgisini Kandilli Rasathanesi de bildirdi.Depremin ardından bazı vatandaşlar sokağa çıktı.