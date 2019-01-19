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İzmir'de iki grup arasında tartışma: 1 ölü

İzmir'de iki grup arasında tartışma: 1 ölü

İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışmada, D.K. (50) isimli kadın, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

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Eklenme Tarihi: 19-01-2019 08:29 - Güncelleme: 19-01-2019 08:29

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7424 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında av tüfeğiyle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği D.K. isimli kadın yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan D.K., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. D.K.'nın yakınları, hastanede acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

D.K.’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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