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İzmir Ticaret Odası seçimleri 2018 kim kazandı son oy durumu

İzmir Ticaret Odası seçimleri 2018 kim kazandı son oy durumu

İZMİR Ticaret Odası Seçimleri 2018 kim kazandı, tüm sandıklardan çıkan son oy durumu ne? Üyeler, meslek komitesi ve meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. İTO seçimleri saat 17.00'de sona erdi. Gelen ilk sonuçlara göre İZTO Başkan Adayı Mahmut Özgener, seçime girdiği gruplardan 56. Ulaşım Araçları Satış Grubu'nda 201 oyun 155'ini alarak meclis üyesi olmayı garantiledi.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 23:35 - Güncelleme: 09-04-2018 23:35

İZMİR Ticaret Odası Seçimleri 2018 kim kazandı, kaç oy çıktı, İZTO seçim sonuçları oy oranları neler? İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komitesi üyelerini belirledi.

Fuarİzmir A Holü'nde gerçekleşen seçimlerde yaklaşık 41 bin üye, 79 komitede, 429 meslek komitesi üyesi ve 175 meclis üyesi seçildi. Saat 17.00'de sona eren seçimlerde üyeler 94 sandıkta oy kullandı.

İZTO Başkan Adayı Mahmut Özgener, seçime girdiği gruplardan 56. Ulaşım Araçları Satış Grubu'nda 201 oyun 155'ini alarak meclis üyesi olmayı garantiledi.

MAHMUR ÖZGENER AÇIK ARA ÖNDE: Özgener'in kırmızı, Demirtaş'ın ise mavi listeyle seçim yarışına girdiği 67. İnşaat, Yapım ve Onarım Grubu'nda kesin olmayan sonuçlara göre, Özgener bin oy alırken Demirtaş 939'da kaldı.

Sandıkların açılmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Özgener, çok çalıştıklarını ve çok doğru bir slogan olan "Değişim" ihtiyacını hissederek yola çıktıklarını söyledi.

Necip Nasır'a bugüne kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Özgener, şunları kaydetti:

"İlk günden bana çok büyük destek verdi. Oda konusundaki bütün paylaşımlarını paylaştı. Ben bugün şundan dolayı çok mutluyum. Değişim isteği sadece benim yarışa girdiğim iki komitede değil birçok komitede yaşandı. Demek ki doğru şeyler yaptık. Şimdi bize düşen sorumluluk bizden bu beklentileri karşılamak. Bu yarış daha bitmedi ben daha başkan seçilmedim. Ben şu an sadece bir meclis üyesi oldum. İnşallah cumartesi günü başkanlık adaylığımda da arzuladığımız neticeyi alır, sonrasında tüm görüşlerimizi sizlerle paylaşırız."

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, 13. İçecek Grubu'ndan meclis üyesi olmayı garantilediği belirtti.

Demirtaş, "Diğer arkadaşlarımın gruplarının sonuçlarını inceliyorum. Bu seçimin sonucunu 175 kişi belirleyecektir." ifadelerini kullandı.

Mahmut Özgener kimdir aslen nereli bakın babası kimmiş!

 

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