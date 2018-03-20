İzinsiz Yunanistan'a geçen Türk vatandaşı için karar

Meriç'teki Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak Yunanistan'a yasadışı giriş yapmaya çalıştığı iddia edilen Türk vatandaşına Yunanistan'da 4 ay hapis ve 1.500 euro para cezası verildi. Yunan basını bu sabah sınırı geçen bir kişinin yakalandığını, alkollü olduğunu ve 'Adanalıyım' dediğini iddia etmişti.

Yunanistan polisi, yakalandıktan sonra aşırı alkollü olduğu fark edilen Türk vatandaşın önce kendine gelmesini bekledi. Sonra da Yunanistan’a yasadışı giriş yaptığı suçlamasıyla Kumçiftlik (Orestiada) Suçüstü Mahkemesi’ne sevk etti.

Yunanistan vizesi olmayan, üstünden TC pasaportu çıkan, Adanalı olduğunu ve çocuklarını görmek için İsveç’e gitmek istediğini, sınırı geçmeden önce alkol kullandığını söyleyen adam Yunanistan’a yasadışı giriş yaptığı suçlamasıyla, tecilli olarak 4 ay hapis ve 1.500 Euro para cezasına çarptırıldı.

Haber sitesi “Skai” Yunanistan’da yakalananTürk vatandaşın kendisi gibi alkollü 3 arkadaşı ile birlikte Pazarkule’de sınırı geçmeye çalışırken Türk devriyeleri tarafından fark edildiğini ve Türk askerlerinin havaya ateş ettiklerini ileri sürdü.

“Skai” ayrıca, Türk devriyelerinin 3 kişiyi yakaladıklarını belirtti.