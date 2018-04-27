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İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li geri dönüyor! Flaş iddia...

İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li geri dönüyor! Flaş iddia...

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İYİ Parti'ye gönderilen 15 CHP milletvekilinin kısa süre içinde İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye geri döneceği ve seçime CHP listesinden gireceği iddia edildi...

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 10:22 - Güncelleme: 27-04-2018 10:38

İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı tartışmaları sürerken ve YSK, "Seçime girebilir" kararını vermeden önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İYİ Parti'ye gönderilen 15 vekilin durumuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. CHP'li kaynaklara göre, 15 vekil İYİ Parti'den ayrılıp CHP listelerinden yeniden milletvekili adayı olabilir.

CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan 15 vekilin durumu ile ilgili Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan çarpıcı kulis bilgileri geldi. 

YUVAYA DÖNECEKLER... "İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in de '20 milletvekiliyle değil, 100 bin imzayla aday olacağım' açıklaması, yeni bir gelişmenin kapısını araladı" diyen Sarıkaya, "Seçime katılmasının önünü açmak ve Akşener’in adaylığını kolaylaştırmak amacıyla İYİ Parti’ye destek için giden CHP’nin 15 milletvekili, yuvaya dönecek" iddiasında bulundu.

CHP'Lİ YÖNETİCİ DEDİ Kİ... CHP’nin etkin bir isminin “Milletvekili aday listelerinin tesliminden hemen önce 15 arkadaşımız İYİ Parti’den ayrılır ve CHP listelerinden aday olurlar” dediğini belirten Muharrem Sarıkaya, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın “Arkadaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz” demekle yetindiğini belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR38 YORUM

  • VATANDAŞ 27 Nisan 2018 11:27 MİLLET VEKİLİNİ KİRALAYAN PARTİYE,KOLTUK İÇİN PARTİSİNİ BIRAKIP GİDEN MİLLET VEKİLİNE OY VERİLİRMİ. SİZ DÜŞÜNÜN

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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