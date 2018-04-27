İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li geri dönüyor! Flaş iddia...

İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı tartışmaları sürerken ve YSK, "Seçime girebilir" kararını vermeden önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İYİ Parti'ye gönderilen 15 vekilin durumuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. CHP'li kaynaklara göre, 15 vekil İYİ Parti'den ayrılıp CHP listelerinden yeniden milletvekili adayı olabilir.
CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan 15 vekilin durumu ile ilgili Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan çarpıcı kulis bilgileri geldi.
YUVAYA DÖNECEKLER... "İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in de '20 milletvekiliyle değil, 100 bin imzayla aday olacağım' açıklaması, yeni bir gelişmenin kapısını araladı" diyen Sarıkaya, "Seçime katılmasının önünü açmak ve Akşener’in adaylığını kolaylaştırmak amacıyla İYİ Parti’ye destek için giden CHP’nin 15 milletvekili, yuvaya dönecek" iddiasında bulundu.
CHP'Lİ YÖNETİCİ DEDİ Kİ... CHP’nin etkin bir isminin “Milletvekili aday listelerinin tesliminden hemen önce 15 arkadaşımız İYİ Parti’den ayrılır ve CHP listelerinden aday olurlar” dediğini belirten Muharrem Sarıkaya, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın “Arkadaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz” demekle yetindiğini belirtti.
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