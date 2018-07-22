İYİ Parti'de bir istifa şoku daha!

İYİ Parti'nin kurucularından Fatih Eryılmaz istifa etti. Kayseri milletvekili adayı olan Eryılmaz, istifa ettiğini sosyal medya hasabından duyurdu.

Eryılmaz, resmi Twitter hasabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti'den istifa ediyorum gerekli açıklamayı daha sonra yapacagım" ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçimlerinde Kayseri'den milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Eryılmaz, 15 Temmuz FETÖ kalkışmasında Ankara Emniyeti'nin önünde darbecilerin açtığı ateşle ağır yaralanmıştı.