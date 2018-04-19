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İYİ Parti seçime girebilecek mi AK Parti düğmeye bastı iddiası

İYİ Parti seçime girebilecek mi AK Parti düğmeye bastı iddiası

İyi Parti seçime girebilecek mi sorusu herkesin dilinde. 24 Haziran'da yapılacak erken seçime katılıp katılmayacağı netlik kazanmayan İyi Parti'nin yarışta olması için AK Parti'nin düzenlemeyi uyum paketine koyabileceği iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 08:23 - Güncelleme: 19-04-2018 08:23

İyi Parti erken seçime girebilecek mi tartışması tüm hızıyla sürüyor. İyi Pati cephesi kendileri açısından sorun yok dese de YSK son sözü henüz söylemedi. Peki bundan sonra ne olacak? AK Parti kulislerinde konuya ilişkin konuşulanları Hurriyet gazetesinden Nuray Babacan aktardı.

İYİ Parti kurmaylarının haziran ayında yapılacak seçimlere katılabilecekleri açıklamasına karşın, YSK’daki hâkim görüşün, bunun mümkün olmadığı yönünde olduğu iddia ediliyor. Ancak AK Parti, seçime girebilmek için zorunlu olan 6 aylık sürenin 3 aya indirilmesini tartışıyor.

ERDOĞAN ONAY VERİRSE UYUM PAKETİNE KONULACAK
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onay vermesi durumda, bu düzenleme TBMM’den acil olarak yasalaştırılacak olan mini uyum paketine konulacak.

YSK’ya göre, İYİ Parti’nin, 10 Aralık 2017’de yaptığı kurucular kurulu kongresi, büyük kongre sayılıyor. Partinin, ilçe kongrelerini tamamladığı tarih olarak 26 Şubat gösteriliyor. Bu da 24 Haziran olarak açıklanan erken seçim için risk oluşturuyor.

YSK Başkanı'ndan erken seçim açıklaması

 

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