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İYİ Parti Akşener’i ikna için yola çıkıyor! Yarın konvoylarla...

İYİ Parti Akşener’i ikna için yola çıkıyor! Yarın konvoylarla...

İYİ Parti hakkında son dakika haberleri ardı ardına geliyor. Kurultay kararı alıp aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yeniden partinin başına geçmesi için ikna etmeye çalışan partiler yarın Akşener'in evinin önünde buluşma çağrısı yaptı.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 10:00 - Güncelleme: 27-07-2018 10:00

İYİ Parti’de Meral Akşener’i ikna etme çabaları sürüyor. Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, partililer 28 Temmuz Cumartesi günü Akşener’in Beylerbeyi’nde bulunan evine çağrıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Büyük Türk milleti!Türk demokrasisinin ona ihtiyacı olduğuna inandığımız için…Türk siyasetinde yıllardır süren oyunları bozan lider olduğu için…Koltuğa yapışan değil, gerektiğinde kalkabilme cesareti gösterebildiği için…Ve ‘Medeniyetin yollarını yalnızca cesurların döşeyebildiğini’ bildiğimiz için;28 Temmuz Cumartesi sabahı yola çıkıyoruz…

Ankara-Karadeniz-Ege ve Akdeniz hattından gelecek binlerce araçlık konvoylar, Osman Gazi Köprüsü çıkışından itibaren birleşiyor…Türkiye, demokrasimizin yeni gücü Meral Akşener’in evinin önünde buluşuyor…#YüzünüBizeDön diyen on binler, Meral Akşener’in İstanbul/Beylerbeyi’ndeki evinin önüne gidiyor…”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 27 Temmuz 2018 11:05 eyyy iyiler ,bu ne yaaa? zorla davara gidenden ne beklenir_? nesine yalvarıyorsunuz ki? alay edenlere artık kızamıyoruz ,siz hakettiniz. boşverin ayrılana yalvarma siz yolunuza bakın. büyük kahraman sat komandosu **Ali Türkşen **varken başkasına bel bağlamayın.iyi partinin başına şu anda en yi yakışan sayın ALİ TÜRKŞEN

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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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