İYİ Parti Akşener’i ikna için yola çıkıyor! Yarın konvoylarla...

Misafir 27 Temmuz 2018 11:05 eyyy iyiler ,bu ne yaaa? zorla davara gidenden ne beklenir_? nesine yalvarıyorsunuz ki? alay edenlere artık kızamıyoruz ,siz hakettiniz. boşverin ayrılana yalvarma siz yolunuza bakın. büyük kahraman sat komandosu **Ali Türkşen **varken başkasına bel bağlamayın.iyi partinin başına şu anda en yi yakışan sayın ALİ TÜRKŞEN