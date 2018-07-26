İYİ Parti milletvekilleri ve teşkilatları, 12 Ağustos'taki olağanüstü kurultayda aday olmayacağını "Kararım kesin" sözleriyle açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ikna için sokağa çıkıyor. İYİ Partililer cumartesi günü Meral Akşener'in İstanbul'daki evine yürüyüş düzenleyecek. İşe Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın o haberi...

"GERİ DÖN" YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK... İYİ Parti yönetimi ve milletvekilleri, ayrılma kararı alıp olağanüstü kongre çağrısı yapan Genel Başkan Meral Akşener’e, “Seni yeniden aday yapacağız” mesajı yollarken, teşkilat da önemli bir eyleme hazırlanıyor. İYİ Parti’nin bütün il, ilçe başkanları, kurucuları, kongre delegeleri ve milletvekilleri cumartesi günü Türkiye’nin her bir yanından İstanbul’a “geri dön” yürüyüşü yapacak.

EVİNİN ÖNÜNDE DEKLERASYON YAYINLANACAK... Yürüyüş Akşener’in İstanbul’daki evinin önünde son bulacak ve il ve ilçe başkanları, milletvekillerinin altında imzası olan bir deklarasyon yayınlanacak.Deklarasyonda 12 Ağustos’ta yapılacak olan olağanüstü kongrede Akşener’i aday gösterdikleri belirtilecek.

Bu kapsamda bugün Ankara’da da İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Ahat Andican’ın başkanlığında bir toplantı yapıldı ve milletvekilleri süreçle ilgili olarak bilgilendirildi.

EĞER TAMAMEN AYRILMA KARARI ALMIŞ OLSAYDI... İYİ Parti’nin etkin bir ismi Akşener’in böyle bir durumda Genel Başkanlığı kabul edip etmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: “Eğer tamamen ayrılma kararı almış olsaydı kongrenin gündemini bizzat belirlemez, açılış konuşmasını yapmaz, ‘ne haliniz varsa buyurun kendiniz yapın’ der ve Genel Sekretere bu süreçleri bırakırdı. Biz bu tavrını bize dönüş için bıraktığı bir açık kapı olarak görüyoruz” dedi.





Akşener’e yakın bir kaynak da partinin kuruluşundan bu yana yaşananların normal bir insanın psikolojisinin elvermeyeceğini belirterek, “Meral Hanım da sonuçta bir insan, onu da anlamamız gerekiyor. Bazen bu gibi durumlar yeniden dirilmeye aracılık yapar, bizim açımızdan da böyle olacaktır” dedi.

Akşener’e yakın aynı kaynak, bir süredir evinin dışında bir yerde dinlenmekte olan Akşener’in gelen yoğun baskı karşısında etkilendiğini, “bununla birlikte kongrede bir adayın çıkmasını arzuladığını” da kayda geçirdi.

Bunun partinin demokratik bir yapıya ulaşması açısından da önem arz ettiğinin altını çizdi…