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İYİ Parti açıkladı: Saadet Partisi ile ittifak için anlaştık...

İYİ Parti açıkladı: Saadet Partisi ile ittifak için anlaştık...

Bir süredir görüşmelerini sürdüren Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti ile Temel Karamollaoğlu liderliğindeki Saadet Partisi, ittifakta anlaştı... İttifakın bir diğer ortağı ise Demokrat Parti...

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 08:53 - Güncelleme: 10-04-2018 09:44

AK Parti ile MHP'nin 'Cumhur İttifakı'ndan ittifak için tüm partilerin gözdesi olan Saadet Partisi de İYİ Parti ile ittifaka 'evet' dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, SP ve Demokrat Parti ile ittifak konusunda ilkeler bazında anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Sözcü'nün haberine göre, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, SP ve Demokrat Parti ile ilkeler bazında anlaşmaya vardıklarını söyledi. 2019'daki ittifakı, "Seçimlerde doğal bir ittifak olacaktır" diye tanımlayan Çıray, ilkeler bazındaki anlaşma üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda SP ve DP ittifakının mümkün olduğunu aktardı ve benzer bir ittifakın genel seçimleri de kapsayabileceği mesajını verdi. 

BİZİM ADAYIMIZ AKŞENER... Çıray sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim Başkan adayımız Sayın Meral Akşener, bunda hiçbir tereddüt yok. Seçimde 2. tura kalacağımıza da eminiz. Yaptırdığımız anketlerden, kamuoyu yoklamalarından, saha çalışmalarından da bu çıkıyor." İttifakın detaylarına dairse Çıray şunları söyledi:

İLK TURDA İTTİFAK SONUÇ VERMİYOR... Düşüncemiz ise herkesin birinci tura kendi adayı ile girmesi. Daha önce yaşanan Ekmeleddin İhsanoğlu deneyiminden de görüldüğü gibi ilk turda ittifak sonuç vermiyor. İttifak ikinci turda olmalı.

KARAMOLLAOĞLU İLE UYUŞTUĞUMUZU GÖRDÜK... Biz bugünden ilkeler bazında ittifak sağlamış durumdayız. Başkanlık seçimlerinde 2. turda Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile doğal bir ittifak görünüyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu bizi ziyaret ettiğinde ilkelerimizin uyuştuğunu gördük. 

YENİ BİR ANAYASA: Bunlar arasında en önemlisi Türkiye'nin parlamenter sistemi yeniden ihya etmesi. Parlamenter sisteme uygun yeni bir anayasa yapılması ve buna sivil toplum kuruluşlarıyla anayasa hukukçularının da dahil olması. Yeni anayasanın da en az yüzde 60 ile kabul edilmesi.

HAYATA GEÇİRMEK İÇİNHENÜZ ERKEN... Yol haritası ve ilkeler bazında anlaşma sağlandığı ve anayasa ile parlamenter sistemde mutabakat oluştuğu için Başkanlık seçimlerinde 2. turda SP ve DP ile doğal bir ittifak olacaktır. Genel seçimlerde de bir işbirliği mümkün. Ancak bunu hayata geçirmek için henüz erken.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR26 YORUM

  • Saadetli 10 Nisan 2018 10:08 Artık Rahmetli Erbakan Hocayı seven hiç kimsenin SP çatısı altında durmaması gerekir. Zira fetö ile en büyük mücadeleyi Erbakan Hoca vermiştir. Şimdi kalkıp bir fetöcü partiye yama oluyorlar.

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Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu aslen nereli, İngiliz asıllı eşi ile çocukları kimdir? Temel Karamollaoğlu'nun aslen nereli olduğu ile başlayalım. Saadet Partisi lideri Temel Karamolloğlu Maraş doğumlu olsa da aslen Sivas G&uu

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