İYİ Parti açıkladı: Saadet Partisi ile ittifak için anlaştık...

AK Parti ile MHP'nin 'Cumhur İttifakı'ndan ittifak için tüm partilerin gözdesi olan Saadet Partisi de İYİ Parti ile ittifaka 'evet' dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, SP ve Demokrat Parti ile ittifak konusunda ilkeler bazında anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Sözcü'nün haberine göre, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, SP ve Demokrat Parti ile ilkeler bazında anlaşmaya vardıklarını söyledi. 2019'daki ittifakı, "Seçimlerde doğal bir ittifak olacaktır" diye tanımlayan Çıray, ilkeler bazındaki anlaşma üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda SP ve DP ittifakının mümkün olduğunu aktardı ve benzer bir ittifakın genel seçimleri de kapsayabileceği mesajını verdi.

BİZİM ADAYIMIZ AKŞENER... Çıray sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim Başkan adayımız Sayın Meral Akşener, bunda hiçbir tereddüt yok. Seçimde 2. tura kalacağımıza da eminiz. Yaptırdığımız anketlerden, kamuoyu yoklamalarından, saha çalışmalarından da bu çıkıyor." İttifakın detaylarına dairse Çıray şunları söyledi:

İLK TURDA İTTİFAK SONUÇ VERMİYOR... Düşüncemiz ise herkesin birinci tura kendi adayı ile girmesi. Daha önce yaşanan Ekmeleddin İhsanoğlu deneyiminden de görüldüğü gibi ilk turda ittifak sonuç vermiyor. İttifak ikinci turda olmalı.

KARAMOLLAOĞLU İLE UYUŞTUĞUMUZU GÖRDÜK... Biz bugünden ilkeler bazında ittifak sağlamış durumdayız. Başkanlık seçimlerinde 2. turda Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile doğal bir ittifak görünüyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu bizi ziyaret ettiğinde ilkelerimizin uyuştuğunu gördük.

YENİ BİR ANAYASA: Bunlar arasında en önemlisi Türkiye'nin parlamenter sistemi yeniden ihya etmesi. Parlamenter sisteme uygun yeni bir anayasa yapılması ve buna sivil toplum kuruluşlarıyla anayasa hukukçularının da dahil olması. Yeni anayasanın da en az yüzde 60 ile kabul edilmesi.

HAYATA GEÇİRMEK İÇİNHENÜZ ERKEN... Yol haritası ve ilkeler bazında anlaşma sağlandığı ve anayasa ile parlamenter sistemde mutabakat oluştuğu için Başkanlık seçimlerinde 2. turda SP ve DP ile doğal bir ittifak olacaktır. Genel seçimlerde de bir işbirliği mümkün. Ancak bunu hayata geçirmek için henüz erken.