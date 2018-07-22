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İşte MİT'in başına düşünülen o isim!

İşte MİT'in başına düşünülen o isim!

Yurt gazetesi yazarı Adnan Bulut, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın görevden alınacağını yazdı. Fidan'ın yerine getirilecek kişi için isim vermeden bir dönem Başbakanlık Başmüşavirliği de yapan Gürsel Dönmez'i tarif etti.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 15:31 - Güncelleme: 22-07-2018 15:37

Yurt gazetesi yazarı Adnan Bulut, MİT'le ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Bulut MİT Başkanı Hakan Fidan'ın görevden alınacağını yazdı ve yerine getirilecek ismi de şöyle tarif etti:

''MİT Başkanlığı’na kimin geleceği hemen hemen belli olmuş. Başbakanlık’ta Başdanışmanlık ve Dış İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulunmuş bir isim bu''.

İşte Adnan Bulut'un o yazısı: "Hakan Fidan yeni dönemde ne yapacak? Benim Ankaralı ‘tombul kuş’ dün yine kondu pencereme. Adı ve yapısı değişen MİT’te Hakan Fidan dönemi kapanıyor gibi gözüküyor. Erdoğan, şimdiye dek hep arkasında durduğu Hakan Fidan’ı nerede değerlendirecek veya değerlendirecek mi belli değil şimdilik. Belki de bellidir de biz bilmiyoruz. Ama MİT Başkanlığı’na kimin geleceği hemen hemen belli olmuş. Başbakanlık’ta Başdanışmanlık ve Dış İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulunmuş bir isim bu.

Yeni Şafak Gazetesi’nde dış politika yazıları yazan, daha önce kıl payı milletvekili seçilemeyen bir ismi ben buradan tarif etmiş oldum. İşin meraklıları kısa bir araştırmayla bu isme ulaşır. İzleyelim, görelim."

İŞARET EDİLEN İSİM: GÜRSEL DÖNMEZ: Bulut'un işaret ettiği isim ise Gürsel Dönmez. Başbakanlık Başmüşavirliği de yapan Dönmez, 7 Haziran 2015 seçiminde AK Parti Bursa listesi 11. sırasındaydı. AK Parti o seçimde 10 milletvekili çıkarınca sınırda kaldı ve Başbakanlık’taki görevine Başmüşavir olarak geri döndü.

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KİMDİR ?
Hakan Fidan
HAKAN FİDAN KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da doğmuştur. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu (1986) ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu mezunudur. Evlidir. Akademik tahsilinin büyük kısmını TSK'daki görevi esnasında yapmıştır. Almanya'da bulunan NATO Süratli Reaksi

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