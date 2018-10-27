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İşte Kaşıkçı cinayeti şüphelilerinin yargılanacağı ülke

İşte Kaşıkçı cinayeti şüphelilerinin yargılanacağı ülke

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, Cemal Kaşıkçı cinayeti şüphelilerinin Suudi Arabistan'da yargılanacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 10:42 - Güncelleme: 27-10-2018 10:42

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti şüphelilerinin Suudi Arabistan'da yargılanacağını açıkladı.   

TÜRKİYE 18 ŞÜPHELİNİN İADESİNİ İSTEDİ 
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında şüpheli 18 Suudi vatandaşının Türkiye'ye iadesi istendi. 

Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 18 kişi için talepname hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na göndermişti. Adalet Bakanlığı 18 şüphelinin iadesini içeren talepnameyi Dışişleri Bakanlığı'na iletmişti. 

GÜL NE DEMİŞTİ?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Beklentimiz bu adı geçen isimlerin Türk yargısına teslim edilmesidir" demişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 27 Ekim 2018 11:39 Prenslerinin kafasi vurulmasin degilmi? 18 i buraya yollasan 2 saatte emirlerin kaynagini bulbul gibi soylerler Prensin kellesi gidiverir mazallah.

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