İşte ABD'nin terör örgütü PKK'ya yardım kapısı!

Türkiye’yi Irak’la tek sınıra mahkûm eden anlayış terkedilmeli ve Ovaköy Sınır Kapısı bir an önce açılmalı. ABD, 2014 yılından bu yana Rabia-Fişhabur kapısını kullanarak PKK’ya yardım taşıyor. Irak Türkmen Cephesi’nden Hicran Kazancı, “Ovaköy Kapısı acilen açılmalı. " dedi.

Irak'la ticaret için Habur'a alternatif olarak kurulacak Ovaköy hattının bir an önce hayata geçirilmesini isteyen Kazancı, "Ovaköy Sınır Kapısı acilen açılmalı. Ovaköy'den Bağdat'a uzanan hattı ticari önemi kadar askeri ve siyasi açıdan da hayati öneme sahip. Ovaköy, Irak, Türkiye ve Suriye'nin kesişme noktasında ve bu noktadan hareketle Telafer, Musul, Bağdat güzergahında açılacak ulaşım kanalı ticari olduğu kadar siyasi ve askeri açıdan da büyük bir zafer olur" dedi.

Kazancı, ABD'nin Irak-Suriye arasındaki ikmal hattına Ovaköy'le büyük darbe indirilebileceğini belirterek, "Türkiye'den Telafer ve Bağdat'a uzanan hat, ABD'nin Irak-Suriye ikmal güzergahının da sonu olur. ABD, Rabia-Fişhabur kapısını kullanarak 2014 yılından buyana PKK'ya yardım taşıyor. Şayet Ovaköy-Bağdat projesi hayata geçirilirse ABD'nin Irak'ta bulunan üslerden Suriye PKK'sına cephane taşıdığı yol da kapanır" diye konuştu. Ovaköy hattına, ticari gerekçelerden ötürü İran'ın da karşı olduğu iddia ediliyor.

PKK SİNCAR'DA

Kazancı, Musul batısında PKK'nın 'ikinci Kandil' oluşturmaya çalıştığı Sincar'a ilişkin de önemli bilgiler verdi. PKK'lıların ilçeden çıkmadığını, sadece kılık değiştirdiklerini anlatan Kazancı şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde Sincar'da gerçekleşen Haşdi Şabi operasyonu tam bir göz boyama faaliyetiydi. Türkiye'nin 'harekât' açıklaması üzerine bölgeyi teslim alan Haşdi Şabi güçleri, 1500 PKK'lıya Haşdi Şabi elbisesi giydirerek Türkiye'nin olası müdahalesinin önüne geçmeye çalıştı. O bölgede daha önce Peşmerge vardı. DEAŞ gelince bölgeyi PKK'ya teslim edip kaçtılar. PKK orada 'YBŞ' isimli paravan bir yapı kurdu. Şimdi yerel kuvvetler denilen teröristler işte bu yapıya mensup PKK'lılardan oluşuyor."

TAHRAN TAKTİĞİ

"YBŞ denilen paravan örgütün tüm silahları ve eğitimleri PKK tarafından verildi. Irak merkezi yönetimi ve İran, Türkiye'nin Sincar konusunda müdahale kararlılığına paralel olarak böyle bir yönteme başvurdu. Kalıcı çözüm, palyatif ve hileli yöntemlere değil kesin sonuç sağlayan askeri müdaheleyle gelir. Irak ve Suriye'de PKK terörü konusunda Talabani'nin KDP'si ve Barzani'nin KYB'si de samimi değil. Hem Erbil hem de Süleymaniye PKK'ya destek sağlamayı sürdürüyor. Irak'ta 25 Eylül hezimeti her iki partiyi de ziyadesiyle zayıflattı. Türkiye son dönem Tahran ve Bağdat'la kurduğu iyi ilişkilere paralel olarak Talabani ve Barzani'yi PKK konusunda net olmaya zorlayabilir. Irak'ta ayrılıkçı emeller güden Kürt yapılar en zayıf dönemini yaşıyor ve Türkiye bu durumu değerlendirmek zorunda."

ABD'NİN PKK KONVOYU

Terör örgütü PKK'ya sadece Suriye'de 5 bini aşkın TIR ve 2 bin kargo uçağı dolusu silah, mühimmat ve zırhlı araç yardımı yapan ABD, Suriye-Irak sınır bölgesini kullanarak teröristleri desteklemeye devam ediyor. Pentagon'un PKK'ya sevk ettiği yardımları taşıyan bir konvoy daha Irak'tan Suriye'ye önceki gün geçti. Araç ve konteyner yüklü TIR'ların bulunduğu konvoy bölge kaynaklarınca görüntülendi.