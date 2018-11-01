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İstanbul'un Ekim ayı enflasyonu belli oldu! İşte İTO'nun açıkladığı rakamlar

İstanbul'un Ekim ayı enflasyonu belli oldu! İşte İTO'nun açıkladığı rakamlar

İSTANBUL'un Ekim ayı enflasyonunu İTO açıkladı. Ekimde perakende fiyatlar Eylül ayına göre yüzde 3.47, toptan fiyatlar yüzde 0.36 arttı. İstanbul'da yıllık bazda enflasyon ise perakende fiyatlarda yüzde 20.31, toptan fiyatlar ise yüzde 26.96 oldu.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 13:13 - Güncelleme: 01-11-2018 13:21

İSTANBUL Ticaret Odası, İstanbul'un Ekim ayı enflasyonunu açıkladı. İstanbul'da ekimde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 3.47, toptan fiyatlar yüzde 0.36 arttı. Kentte, ekimde yıllık bazda ise perakende fiyatlar yüzde 20.31, toptan fiyatlar ise yüzde 26.96 yükseldi.

İTO 1995 bazlı verilerine göre, Ekim 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 12.31 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 15.70 yükseldi. İstanbul'da, ekimde perakende fiyatlarda yüzde 3.47'lik, toptan fiyatlarda ise yüzde 0.36'lık artış kaydedildi. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 20.31, toptan fiyatlarda yüzde 26.96 yükseliş yaşandı. 

EN FAZLA ARTIŞ GİYİMDE... Perakende fiyatlar, ekimde bir önceki aya kıyasla, giyimde yüzde 13.74, ev eşyasında yüzde 10.42, gıdada yüzde 3.08, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2.03, konutta yüzde 1.49, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0.54, diğer harcamalarda 0.16, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0.09 artış gösterdi.

TOPTAN FİYATLARDA GIDA ZİRVEDE... Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise gıda maddelerinde yüzde 2.48, kimyevi maddelerde yüzde 2.46, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1.21 yükseliş kaydetti. Madenler grubunda yüzde 6.06'lık, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.18'lik ve inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1.06'lık düşüş gözlenirken, mensucat grubunda fiyat hareketi görülmedi.

Merkez Bankası merakla beklenen enflasyon tahminini açıkladı! İşte o rakam...

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