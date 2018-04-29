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İstanbul'daki bakıcı dehşeti kamerada

İstanbul'daki bakıcı dehşeti kamerada

İstanbul'da Kırgızistan uyruklu hasta bakıcının, 88 yaşındaki Şaziye Gündüz'e uyguladığı şiddet yeğeninin yerleştirdiği kamera sayesinde ortaya çıktı. Görüntülere rağmen hasta bakıcının serbest kalmasına, Gündüz'ün yakınları tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 29-04-2018 20:45 - Güncelleme: 29-04-2018 20:45

İSTANBUL'da 88 yaşındaki Şaziye Gündüz'ü darp ederek hastanelik eden Kırgızistanlı bakıcı Almakan A.'nın serbest kalması şikayetçi olan ailesinin tepkisine neden oldu. Şaziye Gündüz'ün yeğeni Arif Yakkan, halası Şaziye Gündüz'ün tedavisinin hala devam ettiğini ifade eden, şiddetin kameralar tarafından görüntülenmesine rağmen mahkemenin tahliye kararı vermesine bir anlam veremediklerini söyledi.

Şaziye Gündüz, Şişli Kurtuluş Mahallesinde yalnız yaşıyordu. Yakınları, Şaziye Gündüz'e bakması için 3 ay önce bir tanıdıkları aracılığıyla buldukları Kırgızistanlı Almakan A'yı tuttu. 13 Mart 2018 günü, bakıcı Almakan A, Şaziye Gündüz'ün yakınlarını arayarak, kendisinin uyuduğu sırada, Şaziye Gündüz'ün tuvalete gitmek için gece saat 02.00'da ayağa kalktığını, düştüğünü ve durumunun iyi olmadığını söyledi. Bunun üzerine eve gelen yakınları, Şaziye Gündüz'ü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tetkikte ayağının kırıldığı belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.Şaziye Gündüz'ün yeğeni Arif Yakkan, halasının bakıcı şiddetine uğramış olabileceğinden şüphelenerek evdeki kamera görüntülerini inceledi. Geriye doğru on günlük görüntüleri saniye saniye inceledi. Görüntüleri inceleyen Arif Yakkan, halasının uğradığı şiddete şahit oldu.Bakıcı Almakan A'nın, "Ben uyumuştum, tuvalet için ayağa kalkmış." dediği saatte de annesinin yatakta olduğunu belirledi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Güvenlik kamera görüntüleriyle birlikte Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.Polis hemen bakıcı Almakan A'yı gözaltına aldı. Almakan A, emniyette hakkındaki iddiayı kabul etmedi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Almakan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şaziye Gündüz'ün hastanedeki tedavisi sürerken, savcılık Almakan A. hakkında dava açtı. Davanın ilk duruşmasında Almakan A. tahliye edildi.

Şaziye Gündüz'ün yeğeni Arif Yakkan, "Halamızın hastanedeki tedavisi sürerken, kendisini hastanelik eden bakıcı 35 günde serbest kaldı. Bu duruma anlam vermek mümkün değil. Bilirkişi raporu ve görüntülere rağmen serbest kaldı. Adli kontrol kararı bile verilmedi." dedi.

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