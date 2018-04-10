İstanbul'da vapur seferleri normale döndü

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle iptal olan vapur seferleri 09.40 itibariyle yeniden başladı. Şehir Hatları AŞ, kentte etkili olan yoğun sis dolayısıyla saat 07.05 itibarıyla Karaköy-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Sarıyer, Anadolu Hisarı-Eminönü, Bostancı-Karaköy, Eminönü-Kadıköy ve İstinye-Çubuklu vapur seferlerini iptal etmişti.

Vapur seferlerinin iptal edilmesi yüzünden Marmaray seferlerinde yoğunluk yaşandı. Ayrıca kentin genelinde etkili olan sis nedeniyle Şişli'nin yanı sıra boğaza kıyısı olan Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz, Haliç'te Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu ilçeleri ile diğer bölgelerde görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü.

TARİHİ SEMBOLLER KAYBOLDU

Yoğun sisten dolayı Boğaz köprüleri, Ortaköy Camisi, kentin önemli tarihi sembollerinden Galata Kulesi, Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Camisi'nin de siste kaybolduğu görüldü.

Boğaz köprüleri ve kentin ana arterlerinde yoğun sisin etkisiyle araç trafiği yavaş ilerledi.