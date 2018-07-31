İstanbul'da sivil polislere silahlı saldırı!

İstanbul'da sivil polislerin durdurmak istediği araçtan ateş açıldı. Çok sayıda mermi polis aracına isabet ederken polisler olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokak ve araç üzerinde inceleme başlattı.Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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