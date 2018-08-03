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İstanbul’da motosikletlinin ölümden döndüğü an kamerada

Kaza, geçtiğimiz 20 Haziran Çarşamba günü saat 17.45 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde ilçenin en işlek caddesi üzerinde otomobiliyle giden kadın sürücü, bir süre sonra seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmeye başladı. Önüne bakmayan sürücü o esnada önünde seyreden motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpma sonucu motosikletinden düşerek yere savrulması sonucu hafif şekilde yaralandı. Otomobil sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu meydana gelen kazada, motosikletli aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobil normal hızda seyrettiği esnada önünde giden motosikletliye arkadan çarpıyor. Çarpma sonrasında motosikletli yere savruluyor. Aracın altına giren sürücü, kadın sürücünün durmasıyla kıl payı kurtuluyor. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Motosiklet tamircisi Ufuk Işık, “Sürücü stabil bir şekilde ilerliyordu. Arkasından gelen araç motosikletin arkasına çarparak yaralanmasına neden oldu. Polis ve sağlık ekipleri geldiğinde motosikletin sinyal vermediğini söyledi. Kamera kayıtlarından aracın motosiklete çarpma anını gösterdiğimizde, motosikletlinin suçunun olmadığını gördük. Sürücü de daha sonra cep telefonuyla oynadığını ve motosikletliyi fark etmediğini ve düşürdüğünü söyledi. Yaralının bilinci açıktı ancak ağrıları olduğu için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosikleti de çekici yardımıyla otoparka gönderildi” dedi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • Güncel 03 Ağustos 2018 10:36
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