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İstanbul'da korkunç olay! Çocuklar bağırdı gerçek ortaya çıktı

İstanbul'da korkunç olay! Çocuklar bağırdı gerçek ortaya çıktı

İstanbul Esenler'de yaşanan olayda Suriyeli iki çocuğu ‘Size yiyecek vereceğim’ diyerek evine götüren ve cinsel tacizde bulunmaya çalışan saldırgan, çocukların bağırmasıyla mahalle sakinleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen emniyet güçlerinin gözaltına aldığı şüpheli, serbest bırakıldı.

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Eklenme Tarihi: 12-07-2018 15:37 - Güncelleme: 12-07-2018 15:40

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler'de meydana gelen olayda, market alışverişi yapan bir kişi, Suriyeli iki kardeşi yiyecek verme bahanesiyle evine götürmeye çalıştı. Çocukları zorla evine sokmaya çalışan tacizci çocukların bağırmasıyla mahalle sakinlerinin olaya müdahale etmesi sonucu son anda kurtarıldı. Esenler Üçyüzlü Polis Merkezi tarafından, mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası çocukların ifadesine başvuruldu.

BİZİ ZORLA EVE GÖTÜRMEYE ÇALIŞTI
Sabah'ın haberine göre; H.E. yaşadıklarını şöyle anlattı; "Annemize kek almak için evimize yakın olan Suriyeli markete girdik. Market içerisinde daha önce rastlamadığımız şahısa rastladık. Bu kişi bize, 'Gelin evime size ne isterseniz yapayım' dedi. Biz eve gitmek istemedik ancak şahıs bizi elimizden tutarak kendi evine doğru götürmeye başladı. Eve gireceğimiz sırada apartmanda ve evin içerisinde çığlık attık. Kişiden şüphelendiğimiz için elini ısırdığımız sırada iki kadın gelerek bizi kurtardı."

İSTİSMARDA BULUNAMADAN YAKALANDI
Çocukları evine zorla getiren saldırgan bir de iddiaya göre kendilerinden duş almalarını istedi. Emniyette alınan ifadeye göre çocuklara alkol içmeleri için ikramda bulunan şahsın, çocuklara istismarda bulunamadan yakalandığı ortaya çıktı. Polis merkezinde görevli başkomiser Halis Sarıyıldız, olay yeri güvenlik görüntülerini büyük bir titizlikle izledi. Kimliği tespit edilen A.A., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, savcılık A.A.'nın serbest bırakılmasına itiraz etti. Soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Ömer bayram 12 Temmuz 2018 16:59 Bunu salıveren yetkilinin ta.......Allah belasını versin kesin fetöcüdür.

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