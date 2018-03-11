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İstanbul'da 'Kangal Pençesi' operasyonu! 287 gözaltı...

İstanbul'da 'Kangal Pençesi' operasyonu! 287 gözaltı...

İstanbul'da, 3 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması amacıyla il genelinde düzenlenen "Kangal Pençesi" adı verilen operasyonda, 287 kişi gözaltına alındı...

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 16:24 - Güncelleme: 11-03-2018 16:29

İSTANBUL'da 6 bin polisin katılımıyla dev “Kangal Pençesi-1” operasyonu yapıldı. Nefes kesen operasyonda 2 bin adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, 287 aranan şahıs gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın emirleri doğrultusunda 3 yıl üzeri kesinleşmiş cezası olan ve aranan şahıslara yönelik 39 ilçede operasyon düzenlendi.

2 BİN ADRESTE ARAMA YAPILDI: “Kangal Pençesi-1” adı verilen dev operasyonda 3 bin polis ekibi ve 6 bin polis personeli görev aldı. Operasyona ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra ildeki tüm ihtisas şubeleri de katıldı. 11 Mart tarihi saat 02.00'de eş zamanlı olarak İstanbul geneli için operasyon düğmesine basıldı. Operasyon kasamında 2 bin adreste arama yapıldı.

SABAHA KADAR TAKİP ETTİ: Operasyonu sabahın ilk saatlerine kadar takip eden ve yöneten Çalışkan; suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceğini ve tüm çalışmaların İstanbul halkının huzur ve güveni için olduğunu vurguladı.

HANGİ SUÇLULAR YAKALANDI: Operasyon sonucunda adam öldürmek suçundan 13, yağma-gasp suçundan 31, yaralama suçundan 34, hırsızlık suçundan 52, dolandırıcılık suçundan 21, uyuşturucu madde ticareti suçundan 6, cinsel istismar/cinsel saldırı suçundan 7, 6136 SKM suçundan 5, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 9, resmi belgede sahtecilik suçundan 12, diğer suçlardan 97 şahıs olmak üzere toplam 287 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

NELER YAKALANDI NELER? Yapılan aramalarda ise 1 adet el bombası, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 91 adet fişek, 1.64 gram eroin, 423 gram kenevir ve 1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Mart 2018 16:58 As­lın­da….......... Tay­yi­p’­in ay­na­nın kar­şı­sı­na ge­çip ken­di­ne sor­ma­sı la­zım: “Hal­kın ya­rı­sı be­ni ne­den sev­mi­yor?.. Ne­den ben­den nef­ret edi­yor?.. Ne­den ba­na ha­ka­ret edi­yor?” Bu­nu so­ra­bil­di­ğin­de, emi­nim ce­va­bı­nı da ken­di bu­la­cak­tır!..

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