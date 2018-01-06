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İstanbul'da gece yarısı başladı! Tek tek yıkılıyor

İstanbul'da gece yarısı başladı! Tek tek yıkılıyor

Zeytinburnu'nda yıkımın devam ettiği Nakliyeciler Sitesi havadan görüntülendi. Gece yarısı başlayan yıkımlar bugün öğle saatlerinde devam etti. Dükkan sahipleri acele bir şekilde dükkanlarını boşalttı.

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Eklenme Tarihi: 06-01-2018 15:40 - Güncelleme: 06-01-2018 15:40

Zeytinburnu'nda 7 blok ile 254 işyerinden oluşan Nakliyeciler Sitesi'nin bulunduğu arazinin 2014 yılında satılmasının ardından başlayan tahliye sürecinde gece hareketli saatler yaşandı.

Yıkım kararının uygulanacağı bilgisine ulaşan ambar esnafı ve çalışanları, sitenin giriş-çıkışını kamyon ve TIR'larla kapattı. Nakliyeciler Sitesi'nin yıkılmasına yönelik kararın ardından eylem yapan ambar çalışanlarıyla polis arasında başlayan ve yaklaşık 6 saat süren pazarlıkların sonrasında anlaşma sağlanmış ve 17 boş dükkanın yıkımı gerçekleştirilmişti.

KEPÇELERLE YIKIMA DEVAM

Öğle saatlerine doğru sitenin 1. sokağında yıkıma devam kararı alındı. Kepçelerle dükkanların yıkımına devam edildi. Bunun üzerine dükkan sahipleri acele bir şekilde dükkanlarını boşalttı. Ofislerdeki büro araç gereçleri ve ambarlarında bulunan malzemeleri kiraladıkları kamyonlara doldurarak götürdü. 

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Park halinde bulunan araçlarda çekicilere konularak götürüldü. Bazı dükkan sahibi ve işçiler duruma tepki gösterdi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Nakliyeciler Sitesinde yıkım devam ediyor.

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