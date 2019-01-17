İstanbul'da 11 katlı binada yangın paniği

İSTANBUL'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Çamlıtepe Caddesinde bulunan bir sitede saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
İddiaya göre, 11 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede şarjda unutulan elektronik cihaz yangına sebep oldu.
Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler site içindeki yangına müdahale etti. Apartmanda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin kontrolünde dışarıya çıkarıldı.
Alevlere teslim olan daire kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası sokağa dökülen site sakinleri evi yanan komşularını teselli etmeye çalıştı.
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