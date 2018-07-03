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İstanbul'da 10 emniyet müdürü terfi etti

İstanbul'da 10 emniyet müdürü terfi etti

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 il emniyet müdür yardımcısı, 5 ilçe emniyet müdürü ve Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nda geçici görevli 2 ikinci sınıf emniyet müdürü bir üst rütbeye terfi ederek, birinci sınıf emniyet müdürü oldu.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 13:43 - Güncelleme: 03-07-2018 13:43

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunan 10 ikinci sınıf emniyet müdürü, bir üst rütbeye terfi etti.
Terfi alan müdürler arasında, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Kayadelen, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Haluk Öztürk, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Salih Şahbey ikinci sınıf emniyet müdürlüğünden birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti.

Bayrampaşa, Eyüpsultan, Bağcılar, Esenler ve Güngören İlçe Emniyet Müdürlükleri’nden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Murat Şahin, Polisevi Şube Müdürlüğü ile Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü’nden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Hilmi Korhan Zilcioğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ile Pendik ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlükleri’nden sorumlu Eyüp Sabri Öksüz ile Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında geçici görevli bulunan Serkan Şen ve Recep Çebe'nin de terfi alanlar arasında olduğu öğrenildi.

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