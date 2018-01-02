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İstanbul trafiğini kilitleyen kaza! Yaralılar var

İstanbul trafiğini kilitleyen kaza! Yaralılar var

Bayrampaşa'da hafif ticari araçlar çarpışan servis minibüsü devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, trafik tek şeritten verilmeye başlandı.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 08:40 - Güncelleme: 02-01-2018 08:40

Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bağlantı yolu bir süre kapandı. Ticari aracın çekilmesinden sonra tek şeritten trafik verilmeye başlandı. Minibüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaza saat 07.30 sıralarında O-3 bağlantı yolu Bayrampaşa mevkiinde meydana geldi. Ali Osman Yılma yönetimindeki ticari araç ileişçi servisi minibüsü çarpıştı. Çarpışma sonrası minibüs devrildi. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR: Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşanıyor. Ticari aracın çekilmesi sırasında yol bir süreliğine tamamen kapandı. Aracın çekilmesinden sonra trafik tek şeritten sağlanıyor. Minibüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.


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