İstanbul sise uyandı Görüş mesafesi düştü



İSTANBUL’da sis sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinin ilk ışıklarıyla oluşan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de sis arasında kayboldu. Bazı gökdelenlerin yüksek kısımları ise sis içinde kayboldu.

GÖRÜŞ MESAFESİ 100 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Öte yandan, görüş mesafesini yer yer 100 metreye kadar düşüren sisin yoğun olduğu noktalarda sürücüler araçlarının farlarını yakarak yavaş ilerledi.