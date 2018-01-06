İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu düzenleniyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 40 adreste yapılan operasyonda BYLOCK kullanıcısı olduğu öne sürülen 36 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

17 KİŞİ YAKALANDI: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında polis, gazeteci ve öğretim görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Bu kapsamda aralarında polis ve öğretim görevlilerinin de bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi.