İstanbul lise yüzdelik dilimleri Üsküdar - Kadıköy okulları tüm ilçeler

MEB 2 Temmuz'da İstanbul'daki liselerin 2018-2019 LGS yüzdelik dilimlerini ve taban puanları ile EYP - EDP puanlarını yayınlamıştı. Ancak daha sonra İstanbul liselerinin yüzdelik dilimleri e okul sisteminden kaldırıldı. MEB'in e okul sisteminde yayınlanan listede sadece kontenjan bilgileri bırakıldı. Yüzdelik dilimlerinin sistemden neden kaldırıldığı bilinmezken ilk gün sisteme bakanlar liselerin yüzdelik dilimlerini gördüler. Sizlere MEB'in ilk gün yayınladığı ve İstanbul liselerinin yüzdelik dilimlerinin yer aldığı listeleri sunuyoruz. Fatih, Beşiktaş. Büyükçekmece, Esenler, Bayrampaşa, Maltepe, Pendik, Üsküdar, Zeytinburnu, Ataşehir, Bağcılar başta olmak üzere tüm ilçelerin lise taban puanları ve sıralaması bu ilk listede yer alıyordu.

MEB'in ilk gün yayınlayıp sonradan kaldırdığı listelerde İstanbul ilçelerindeki okulların yüzdelik dilimleri ile birlikte EYP yani en yüksek ve EDP en düşük puanları da gösterilmişti. LGS sonuçlarına göre lise tercihi yaparken lisenin yüzdelik diliminin dikkate alınması gerekiyor.

Kadıköy'den Üsküdar'a, Kartal'dan Pendik'e, Küçükçekmece'den Sultangazi'ye Kağıthane'den Eyüp'e kadar tüm ilçelerin yüzdelik dilimleri ve puan sıralamaları:





İSTANBUL Liseleri taban puan ve yüzdelik dilimleri tam listesi TIKLAYIN