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İsrailli Bakan'dan Rusya'ya tehdit gibi mesaj

İsrailli Bakan'dan Rusya'ya tehdit gibi mesaj

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye'deki faaliyetlerine Rusya'nın kısıtlama getirmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 20:00 - Güncelleme: 16-04-2018 20:00

Times of Israel adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Liberman Suriye'deki son gelişmelere ilişkin İbranice yayın yapan Walla News haber sitesine konuştu. Liberman geçen hafta Suriye'nin Humus kentinde rejime ait T-4 hava üssüne iki savaş uçağıyla düzenlenen ve 2'si asker 5'i milis olmak üzere 7 İranlının ölümüyle sonuçlanan bombardımanın İsrail tarafından yapıldığı yönündeki açıklamalara yorum yapmaktan kaçındı.

İsrailli Bakan, "Biz işimizi yapıyoruz. Tüm seçenekler masada." diye konuştu.

"RUSYA İLE DOĞRUDAN SÜRTÜŞMEYİ ÖNLÜYORUZ"

Liberman, Tel Aviv'in Moskova ile “doğrudan sürtüşmeyi” önleme konusunda başarılı olduğunu ve iki ülkenin sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

"RUSYA'NIN BİZİ SURİYE'DE ENGELLEMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

İsrail Savunma Bakanı Liberman ayrıca, "Suriye'deki faaliyetlerimize Rusya'nın kısıtlama getirmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

" İSRAİL'İN GÜVENLİĞİYLE İLGİLENİYORUZ"

"Suriye’nin iç işlerine karışmıyoruz ve dünyayı düzeltmeye çalışmıyoruz. Sadece İsrail'in güvenliğiyle ilgileniyoruz." diyen Liberman, Rusya'nın da bunu "çok iyi anladığını" söyledi.

"İRAN'IN SURİYE'DE GÜÇLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

İsrailli Bakan, İran'ın Suriye'de güçlenmesine de izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

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