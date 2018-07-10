  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

İsrail'deki Ebru Özkan davasında kritik gelişme!

İsrail'deki Ebru Özkan davasında kritik gelişme!

İsrail askeri savcılığı, mahkemenin Türk vatandaşı Ebru Özkan ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına itiraz etti. Ebru Özkan için mahkeme bugün şartlı tahliye kararı vermişti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-07-2018 17:48 - Güncelleme: 10-07-2018 17:48

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İsrail askeri savcılığı, mahkemenin Türk vatandaşı Ebru Özkan ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına itiraz etti.  

Özkan'ın savunma heyetinden Avukat Ömer Hamayse AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri savcılığın İsrail’in kuzeyindeki Salim Askeri Mahkemesinin dün verdiği şartlı tahliye kararına itiraz ettiğini belirtti. 

Hamayse, savcılığın itirazı üzerine yarın 15.00’te işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Mahkemesinde görülecek olan duruşmada, askeri mahkemenin savcılığın itirazını reddedebileceğini söyledi. 

Hamayse dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün ülkenin kuzeyindeki Salim Askeri Mahkemesinde görülen duruşmada İsrailli askeri yargıcın, müvekkili için tutuksuz yargılanmak üzere şartlı tahliye kararı verdiğini ifade etmişti.

Askeri savcılığın itiraz etmemesi durumunda kararın yürürlüğe gireceğini vurgulayan Hamayse, müvekkilinin 15 bin yeni İsrail şekeli (yaklaşık 20 bin Türk lirası) kefalet, pasaportuna el konulması ve İsrail'deki ikamet mahalline en yakın polis noktasına haftada iki defa giderek imza atması şartlarıyla tutuksuz yargılanacağını bildirmişti.

Salim Askeri Mahkemesinde pazar günü görülen duruşmada, İsrail savcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye sunulmuş, iddianamede Özkan'a, "Hamas'a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve 'düşman bir tarafın' gönderdiği parayı ülkeye sokmak" şeklinde 4 ayrı suçlama yöneltilmişti.

EBRU ÖZKAN KİMDİR?

27 yaşındaki Ebru Özkan, sosyoloji bölümünde lisansını tamamladı. Özel bir şirkette sekreter olarak çalışan Ebru Özkan, Kudüs’ü daha önce de ziyaret etmişti. Kızının hayatından endişe eden Ebru Özkan'ın babası, diğer kızı Elif Özkan'ın Twitter hesabından bir video yayınlayarak yetkililerden yardım istemişti. Kızının daha önce de Kudüs'e iki kez gittiğini aktaran Özkan, "Kızım, Kudüs'ü çok seviyor. Hani nasıl aşık olan bir insan duramaz ya yerinde, o da öyle. Oranın halkını da seviyor, oradaki çocukları da seviyor. Oranın halkını da yalnız bırakmak istemiyor" diye konuşmuştu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İsrail'deki Ebru Özkan davasında kritik gelişme! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro