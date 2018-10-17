İsrail yine savaş uçaklarıyla saldırdı!

İSRAİL, savaş uçaklarıyla Filistin toprağı Gazze Şeridi'ni vurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının Gazze'den Beerşaba'ya düşen roketin ardından düzenlendiği duyuruldu. İsrail jetleri, Gazze'de üç ayrı noktayı hedef aldı.

Filistinli kaynaklar, herhangi bir can kaybı veya yaralının olmadığını bildiriyor. İsrail radyosu ise, Beerşaba'da sahildeki bir eve isabet eden roketin üç kişinin yaralanmasına yol açtığını duyurdu. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.