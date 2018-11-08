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İsrail askerleri Gazze'de 1 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri Gazze'de 1 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde bir Filistinli şehit oldu.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 20:28 - Güncelleme: 08-11-2018 20:28

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde bir Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin doğusunda düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde bir Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu belirtti.

Açıklamada olayla ilgili başka ayrıntı paylaşılmadı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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