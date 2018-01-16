Isparta'ta kaybolan 6 kişiye ulaşıldı

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde kaybolan 6 kişi, jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, S.Y, dün, mermer numunesi aramak için Sütçüler ilçesi Hacıaliler köyüne gitti.

S.Y'nin akşam evine dönmemesi üzerine S.K. adlı kadın, nişanlısı S.Y'yi bulmak için dört arkadaşıyla Hacıaliler köyüne doğru yola çıktı.

S.Y'ye ait aracı yol kenarında çamura saplanmış vaziyette kapıları kilitli olarak bulan S.K. ve arkadaşları, S.Y'ye ise ulaşamadı.

Kendilerine ait aracın da çamura saplanmasının ardından yaya olarak arama çalışmalarını sürdüren S.K ve arkadaşları da havanın kararmasıyla kayboldu.

S.K, gece saat 01.18'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu ekiplere bildirdi.

İhbarı değerlendiren 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarma ekipleri, S.K'ya ait cep telefonu sinyalinden S.K. ve arkadaşları F.A, H.A.B, T.G. ve M.D'nin yerini tespit etti.

S.Y'nin bulunmasına yönelik çalışmayı da genişleterek sürdüren jandarma ve AFAD ekipleri, iz takip köpeği ve drone yardımıyla arama faaliyetini sabaha kadar sürdürdü.

Çalışmalar sonucunda S.Y. sabah saat 07.25'te Hacıaliler köyü Sanlıyayla mevkisinde bulundu.