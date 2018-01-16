  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Isparta'ta kaybolan 6 kişiye ulaşıldı

Isparta'ta kaybolan 6 kişiye ulaşıldı

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde mermer numunesi almak için Hacıaliler köyüne giderken kaybolan 6 kişi jandarma tarafından bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-01-2018 20:04 - Güncelleme: 16-01-2018 20:04

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde kaybolan 6 kişi, jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, S.Y, dün, mermer numunesi aramak için Sütçüler ilçesi Hacıaliler köyüne gitti.

S.Y'nin akşam evine dönmemesi üzerine S.K. adlı kadın, nişanlısı S.Y'yi bulmak için dört arkadaşıyla Hacıaliler köyüne doğru yola çıktı.

S.Y'ye ait aracı yol kenarında çamura saplanmış vaziyette kapıları kilitli olarak bulan S.K. ve arkadaşları, S.Y'ye ise ulaşamadı.

Kendilerine ait aracın da çamura saplanmasının ardından yaya olarak arama çalışmalarını sürdüren S.K ve arkadaşları da havanın kararmasıyla kayboldu.

S.K, gece saat 01.18'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu ekiplere bildirdi.

İhbarı değerlendiren 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarma ekipleri, S.K'ya ait cep telefonu sinyalinden S.K. ve arkadaşları F.A, H.A.B, T.G. ve M.D'nin yerini tespit etti.

S.Y'nin bulunmasına yönelik çalışmayı da genişleterek sürdüren jandarma ve AFAD ekipleri, iz takip köpeği ve drone yardımıyla arama faaliyetini sabaha kadar sürdürdü.

Çalışmalar sonucunda S.Y. sabah saat 07.25'te Hacıaliler köyü Sanlıyayla mevkisinde bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Isparta'ta kaybolan 6 kişiye ulaşıldı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat