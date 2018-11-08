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İsmail Ok aslen nereli eşi Nesrin Ok ve çocuklar kimdir?

İsmail Ok aslen nereli eşi Nesrin Ok ve çocuklar kimdir?

1964 yılında doğan İsmail Ok aslen Balıkesir Kepsutlu. İlk ve ortaokulu köyünde tamamlayan İsmail Ok, uzun yıllar sivil savunma memuru olarak görev aldı. Nesrin Ok ile mutlu bir evliliği olan İsmail Ok'un 2 tane oğlu var.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 13:15 - Güncelleme: 08-11-2018 13:15

Siyasetin sevilen simalarından olan İsmail Ok, Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Hotaşlar köyünde dünyaya geldi. Liseden mezun olduğunda Ziraat Teknisyeni olan İsmail Ok, uzun yıllar sivil savunma memurluğu yaptı. Nesrin Ok ile evli olan İsmail Ok'un 2 tane erkek çocuğu bulunuyor. 

İSMAİL OK KİMDİR: İsmail Ok, 7 Ağustos 1964'te Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Hotaşlar köyünde dünyaya geldi. Baba adı Eyyup, anne adı Fatma'dır. İlk ve ortaokulu köyünde bitirdi. Daha sonra 1979 yılında Bursa Tarım Meslek Lisesi’ne girdi. Buradan, 1982’de Ziraat Teknisyeni olarak mezun oldu. 

İsmail Ok eşi Nesrin Ok çiftinin iki çocuğu bulunuyor. Bir dönem Balıkesir Belediye Başkanlığı görevini yürüten İsmail Ok'un oğlu fen lisesinde okuyordu.

EĞİTİM HAYATI: İlk ve ortaokulu köyünde tamamladı. 1979 yılında Bursa Tarım Meslek Lisesi’ne girdi. Buradan, 1982’de Ziraat Teknisyeni olarak mezun oldu. Aynı yıl üniversite sınavına girerek, Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya-Fizik Bölümü’nü kazandı. 1987’de mezun olduktan sonra, 1987-1989 yılları arasında Bursa-Yenişehir`de Sivil Savunma Memuru olarak görev yaptı. 1989-1991 yılları arasında İstanbul-Beyoğlu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi’nde, 1991-1994 yılları arasında Susurluk Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi` nde 1994-1999 yılları arasında, Balıkesir Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Kimya Öğretmeni olarak görev yaptı. 1999 yılında Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’ne atandı.

Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi`ndeki öğretmenlik görevinden, yaşadığı şehir olan Balıkesir`e hizmet etme düşüncesi ile 01 Aralık 2008 tarihinde istifa etti. 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi`nde Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak katıldığı seçimi kazanarak Balıkesir Belediye Başkanı oldu. 1994-1999 yılları arasında Balıkesir Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi, 1994-2004 yılları arasında ise, Balıkesir Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanlığı görevlerinde bulunan Belediye Başkanı İsmail Ok, halen Türkiye Kamu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türk Ocakları üyesidir.

Belediye hizmetlerini bir bayrak yarışı olarak gören Başkan İsmail Ok, 3 Nisan 2009 tarihinde Balıkesir Belediye Başkanlığı görevini devralarak yeni görevine başlamıştır. Görev süresince herkese eşit mesafede hizmet etmeyi prensip edinen Başkan Ok, evli, iki erkek çocuk babasıdır ve ingilizce bilmektedir. İsmail Ok 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili adayı olmuştu.

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