İsmail Metin Temel aslen nereli Afrin komutanı kimdir?

Afrin harekatını yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel FETÖ'nün bir numaralı hedeflerinden biriydi. TSK'daki yapılanmaya karşı çıktığı için hedefe konan İsmail Metin Temel için darbe girişim gecesinde suikast girişiminde de bulunmuşlardı. Silopi Özel Kuvvetler Üssü’nde görevli 8 kişilik suikast timi 15 Temmuz gecesi helikopterle havalanmıştı. Helikopteri şüpheli bulan Temel birliğine inmesine izin vermemiş ve askerler suikastçileri püskürtmüştü.

İSMAİL METİN TEMEL ASLEN NERELİ KİMDİR : Aslen Bayburt'lu olan İsmail Metin Temel Taht köyünde 1958 yılında dünyaya geldi. Ailesi köyden göç edip Adana'ya yerleşince İsmail Metin Temel bu kentte eğitimini tamamladı. İsmail Metin Temel Fırat Kalkanı harekatını yöneten komutandı. Şimdi de Afrin komutanı olarak sahada bulunuyor.

KORGENERAL METİN TEMEL'İN AİLESİNE BAKTIĞI ŞEHİT : 2. Ordu komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Şırnak'ta çatışırken kendini feda eden bir askere verdiği sözü 11 yıldır yerine getiriyor. Şehit asker son nefesinde karşısında bulduğu komutanından 'annesine bakılmasını' istemişti. İşte o şehidin fedakarlığı ve İsmail Metin Temel'in unutmadığı ailesi;

Tarih: 8 Nisan 2007... Bolu’daki Komando Tugayı’na bağlı birlikler Şırnak’ın Küpeli Dağı’nda operasyon yapıyor. Daha doğrusu, bugün olduğu gibi, kalleşçe saldırılar düzenleyen PKK’lıları etkisiz hale getirmek için iz sürüyor. Dağ taş, mağaralar didik didik aranırken, gece yarısından sonra teröristlerle sıcak temas sağlanıyor. Saatlerce süren çatışmada silahlar ölüm kusarken, PKK’lıların attığı bir el bombası komandoların bulunduğu mevziye düşüyor. Bombayı gören Şırnaklı 21 yaşındaki Şeref Bulut hiç tereddüt etmeden arkadaşlarının üzerine kapaklanıp vücudunu siper ediyor.

KOMUTANDAN SON İSTEĞİ : Ağır yaralı olarak Şırnak’taki askeri hastaneye kaldırılan Şeref Bulut son nefesini verirken de yanı başındaki Tugay Komutanı İsmail Metin Temel’e şu sözleri fısıldıyor:

“Komutanım, anam, ailem sizlere emanet.” Şırnaklı Şeref'e o gün ailesine bakacağına söz veren Korgeneral Temel bu sözünü 11 yıldır yerine getiriyor.