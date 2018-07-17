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İsmail Küçükkaya'dan 15 Temmuz isyanı! Rahat rahat küfredin

İsmail Küçükkaya'dan 15 Temmuz isyanı! Rahat rahat küfredin

Gazeteci İsmail Küçükkaya, paylaştığı 15 Temmuz fotoğrafına tepki gösterenlere sert yanıt verdi. Küçükkaya, tekrar aynı fotoğrafı paylaştı ve "Sevgili arkadaşlar; linç edecekseniz yine edin. Edin de doğrusunu bilerek yapın. Bu fotoğraf 2016’dan. 15 Temmuz sonrası, Ankara Kızılay meydanından. Hah şimdi küfredin işte rahat rahat" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 09:03 - Güncelleme: 17-07-2018 09:03

Gazeteci İsmail Küçükkaya, 15 Temmuz sabahı "15 Temmuz, yaşadığımız en büyük kabustu. İç savaşın eşiğinden döndüğümüz bir kabus. FETÖ kalkışması, milletçe ve Atatürkçü subaylarca püskürtüldü" mesajıyla bir fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterince Küçükkaya aynı fotoğrafı bu kez "Sevgili arkadaşlar; linç edecekseniz yine edin. Edin de doğrusunu bilerek yapın. Bu fotoğraf 2016’dan. 15 Temmuz sonrası, Ankara Kızılay meydanından. Hah şimdi küfredin işte rahat rahat" notuyla paylaştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ss.sebo 17 Temmuz 2018 09:19 o gün o meydana bir çok fetö mensubu da çıkıp o fotoğrafları çektirdi ki ileride kurtulmasına delil teşkil etsin deyu. Onun içindir ki o fotoğraf seni kurtaramaz İsmail efendi. Sen içindeki imana bak, içine bak...

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