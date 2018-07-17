İsmail Küçükkaya'dan 15 Temmuz isyanı! Rahat rahat küfredin

Gazeteci İsmail Küçükkaya, 15 Temmuz sabahı "15 Temmuz, yaşadığımız en büyük kabustu. İç savaşın eşiğinden döndüğümüz bir kabus. FETÖ kalkışması, milletçe ve Atatürkçü subaylarca püskürtüldü" mesajıyla bir fotoğrafını paylaştı.
Sosyal medya kullanıcıları İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterince Küçükkaya aynı fotoğrafı bu kez "Sevgili arkadaşlar; linç edecekseniz yine edin. Edin de doğrusunu bilerek yapın. Bu fotoğraf 2016’dan. 15 Temmuz sonrası, Ankara Kızılay meydanından. Hah şimdi küfredin işte rahat rahat" notuyla paylaştı.
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