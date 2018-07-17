İsmail Küçükkaya'dan 15 Temmuz isyanı! Rahat rahat küfredin

ss.sebo 17 Temmuz 2018 09:19 o gün o meydana bir çok fetö mensubu da çıkıp o fotoğrafları çektirdi ki ileride kurtulmasına delil teşkil etsin deyu. Onun içindir ki o fotoğraf seni kurtaramaz İsmail efendi. Sen içindeki imana bak, içine bak...