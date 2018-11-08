İsmail Koncuk aslen nereli eşi Hacer Koncuk ve çocukları

Öğretmenlikten siyasete atılan İsmail Koncuk aslen Adanalı 1959 yılında doğan İsmail Koncuk ilk ve ortaokul eğitimini Seyhan'da tamamladı. Asıl mesleği öğretmenlik olan İsmail Koncuk, Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Sen genel başkanıdır. Hacer Koncuk ile evli olan İsmail Koncuk'un Merve ve Sevim adında 2 kızı vardır.

İSMAİL KONCUK KİMDİR: İsmail Koncuk, 24 Mayıs 1959 Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuştur."Türk Eğitim-Sen" ve "Türkiye Kamu Sen" Genel Başkanı.

İsmail Koncuk’un Kızı Sevim Koncuk, Hayal Balo salonunda yapılan muhteşem bir düğün ile 2015 yılında Turgut Ağca ile hayatını birleştirdi.

İlk-orta ve lise tahsilini Ceyhan da tamamladıktan sonra, 1980 yılında, Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünden mezun oldu. Bu arada Atatürk Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda da okudu.

Öğretmenliğe 1981 yılında Konya'nın Beyşehir İlçesi Doğanbey Beldesinde başladı. 1985 yılında Adana'ya atandı. 1992 'den 1996 yılına kadar Türk Eğitim-Sen Adana Kurucular Kurulu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. 1996 yılından 2005 yılına kadar Türk Eğitim-Sen Adana 1 Nolu Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği yaptı.Merkez genel kurulunun 2002 yılındaki 1. Olağan Kongresinde Merkez Denetleme Kurulu üyeliğine, 2005 yılında 2. Olağan Genel Kurulunda Genel Sekreterliğe, Şubat 2008'de yapılan 3. Olağan Genel Kurulda ise Genel Başkanlığa seçilmiştir. 24-25 Ekim 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Merkez Genel Kurulunda da güven tazelemiştir.

2011 yılı Nisan ayında yapılan Genel kurulda ise Türkiye Kamu Sen konfederasyonu Genel başkanlığına seçilmiştir. Şuan hem Türkiye Kamu Sen hem de Türk Eğitim Sen Genel Başkanlığını yürütmektedir.İngilizce bilmektedir.

27. dönem İYİ Parti Adana milletvekili adayıdır.