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İSKİ'den tüm abonelerine önemli uyarı!

İSKİ'den tüm abonelerine önemli uyarı!

İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ) tarafından yapılan açıklamada; sayaç ve tesisatların, sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalarının önlenebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiği uyarısında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2018 19:33 - Güncelleme: 23-01-2018 19:33

İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), sayaçları donmaya karşı korumaları konusunda İstanbullulara uyarıda bulundu.

Hava sıcaklığının geceleyin 0 C’nin altına düşmesi beklenirken İSKİ’den yapılan açıklamada açıkta bulunan su sayaçlarına donma tehlikesine karşın önlem alınması uyarısı yapıldı. İSKİ, su sayaç ve tesisatlarının soğuk hava koşulları nedeniyle donma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, İstanbulluların bu konuda önlem alması gerektiğini bildirdi. İSKİ’den yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul’da hava sıcaklıklarının 0 C’nin altına düşmesi beklendiği kaydedildi.

Sayaç ve tesisatların sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalarının önlenebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır. Açıkta bulunan su boruları da, soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalıdır. Abonelerimiz, alınan önlemlere rağmen, yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezimizi arayabilir” ifadelerine yer verildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • A. Kar 23 Ocak 2018 20:32 İstanbulda ve diğer bir çok şehrimizde kullanılmaya başlanmış olan yeni musluklardaki tek kolla hem su ayarı hem de sıcaklık ayarı yapılıyor. Eski musluklarda bir kaç kere çevirmeden su fazla akmazdı. Yenilerde ise o az ayarı tutturmak zor. Bu şekilde israf edilen suyun haddi ve hesabı yok. Bu yeni musluklar güzel ama su israfına yol açıyor. Yakında İstanbulda barajlar tükenince su duasına çıkacağız, ona göre.

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